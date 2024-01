Cortesia. La rivoluzione anche a Pisa

di Antonia Casini

Un’idea semplice in un momento in cui offese, odio e rabbia spopolano. Distribuire gentilezza diventa così rivoluzionario. Non imporsi, ma ascoltare, non giudicare subito ma comprendere, non rispondere con supponenza, ma con cortesia, anche a tavola. A Pisa il progetto "Costruiamo (perché occorre ripartire dalle basi, ndr) gentilezza" è arrivato nel 2023 e adesso esiste un patto con le associazioni del territorio che si occupano di accoglienza e inclusione. Dopo l’assessore dedicato e l’ambasciatrice, anche i locali hanno cominciato ad aderire. Un modo nuovo, sarebbe bello, per promuovere la nostra città, come attenta e sensibile all’altro, anche all’estero.