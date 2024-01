Corteo sotto la Torre e sciopero dello stadio. La protesta ultras nella città blindata

Corteo sotto la torre e sciopero del tifo. Il Pisa ha sfidato lo Spezia in una giornata di protesta ed una città blindata, con un grande dispiegamento di forze dell’ordine schierate lungo le strade circostanti lo stadio. Nella cornice della 22ª giornata di Serie B, la città di Pisa si è trasformata in una vera e propria area militarizzata durante il confronto contro lo Spezia perso per 2 a 3 a danno dei nerazzurri. La tifoseria organizzata pisana aveva proclamato uno sciopero dello stadio, manifestando il proprio dissenso per le condizioni dell’impianto e la scarsa disponibilità di biglietti, soprattutto nel settore della Curva Nord, che, come avevano annunciato gli ultrà, durerà fino a quando "tutti i tifosi del Pisa avranno la possibilità di venire alla partita, in una Nord adeguata e sistemata". I sostenitori pisani, seppur era stata annunciato il ritrovo alle 13, hanno dato vita a un lungo corteo improvvisato per le vie del centro cittadino. Poco più di 200 tifosi, si sono diretti, tra fumogeni e cori, dietro allo storico striscione della "Curva Nord Maurizio Alberti", in direzione piazza Manin, all’ombra della torre pendente. Lì, bloccando il traffico di via Bonanno Pisano, prima dell’inizio della partita, hanno salutato e incitato i giocatori del Pisa Sporting Club, che a bordo del pullman della squadra erano diretti allo stadio. La tifoseria ultrà del Pisa ha scelto di non varcare le porte dello stadio Romeo Anconetani, optando per una protesta simbolica denunciando "una caccia alle streghe" fatta di "palmari, nuovi varchi, comunicati e riunioni". Una scelta "radicale" e un "punto di rottura" da parte della tifoseria organizzata che ha voluto "chiedere con forza una svolta vera".

Ma anche denunciando quello che la tifoseria individua essere figlio del vero problema ovvero che "la Curva Nord, pur essendo vuota, ha una capienza ristretta e i biglietti non si trovano". La manifestazione si è svolta pacificamente ed è andata avanti fino quasi alle 15, senza episodi di disordine, in quella che si era preannunciata una partita a rischio con 900 tifosi spezzini provenienti dalla Liguria e arrivati in parte via treno alla stazione di San Rossore proprio a poche centinaia di metri da dove si è svolto il saluto alla squadra del Pisa da parte degli ultrà nerazzurri. Poco prima l’inizio della partita, il corteo si è sciolto e come preannunciato in tanti non sono entrati allo stadio, lasciando la Curva Nord, soprattutto nella parte centrale solitamente abitata dalla tifoseria organizzata, e lasciata deserta per tutta la durata della partita.