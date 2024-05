Corso già imbandito. A Fornacette attrazioni

CASCINA-CALCINAIA

Prima Cascina, poi Fornacette dove le attrazioni del Giro d’Italia, con le varie esibizioni e la distribuzione dei gadget, faranno tappa in piazza Timisoara. Il passaggio dei ciclisti tra le 13,20 e le 13,40 sarà poco più di una ventata Rosa. A Cascina il Giro entrerà in città dal ponte di Lugnano attraversando via Nazario Sauro fino alla rotatoria della Torre Eiffel per proseguire a sinistra sulla Tosco Romagnola, entrare in corso Matteotti, già imbandierato di rosa, e proseguire verso Fornacette.

"Per questo saranno in vigore modifiche al transito e alla sosta nelle aree interessate – si legge in una nota del Comune di Cascina – La polizia municipale ha emesso un’ordinanza in vigore domani, 9 maggio dalle 8 fino al termine della gara. Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in via Nazario Sauro, dal confine con Vicopisano alla rotatoria con l’intersezione di via Tosco Romagnola, in via Tosco Romagnola nel tratto tra la rotatoria con via Nazario Sauro ed il confine del territorio di Calcinaia".

"Dalle 11 di domani, fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile ’fine gara ciclistica’ – ancora la nota del Comune – sarà istituito il doppio senso di circolazione, con divieto di sosta su ambo i lati, in tutta via Bacci, inversione del senso di marcia in via Battisti, via Nicolta, via Cei Comaschi e saranno chiuse le intersezioni afferenti alla via Tosco Romagnola nel tratto oggetto della gara ciclistica".

A Fornacette la Carovana del Giro si fermerà coi suoi 40 mezzi intorno alle 12 per presentare lo spettacolo di musica, danza, divertimento. Due ore di festa. A Fornacette divieti di sosta dalle 9 alle 15, e divieto di transito dalle 10,30 alle 15, nelle vie Tosco Romagnola, Togliatti, Case Bianche e piazza Timisoara.