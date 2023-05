Corso di patente gratuito per straniere

Grazie a "Donne volanti" cinque donne migranti prendono gratuitamente la patente di guida. Al progetto, promosso dalla Casa della donna di Pisa e finanziato dal Fondo 8x1000 della Chiesa Valdese, ha collaborato anche la polizia municipale. Un corso di guida gratuito con l’iniziativa "Progetti ed esperienze di donne migranti per l’autonomia". Un importante momento di confronto e scambio tra realtà associative che a Pisa e in Toscana lavorano da anni per ⇘sviluppare l’empowerment e l’autonomia delle donne migranti, attraverso percorsi di supporto e consapevolezza di sé.

Oltre alle partecipanti al corso di guida, che hanno portato un’emozionante testimonianza di sé e del progetto “Donne volanti”, hanno preso parte all’incontro Debora Angeli di Cospe, Isabella Mancini di Nosotras e le rappresentanti delle associazioni partner Ana Maria Mengue di Donne in Movimento, Parisa Soleimani di Amiche Dal Mondo Insieme. Sono poi intervenute Bridget Mah Fomundam Mbeng, vicepresidente della Chiesa Valdese di Pisa, Valentina Ricotta, vicepresidente Società della Salute - Zona pisana e Olivia Picchi, assessora alle Pari opportunità della Provincia di Pisa e Carla Pochini, presidente della Casa della donna, che in chiusura dell’iniziativa ha così commentato: "Ci auguriamo di trovare presto altri finanziamenti per dare continuità a progetti così importanti come questo".