Corso di autodifesa Un mese gratis

Medici, infermieri, ausiliari: porte aperte per tutti. Marcello Bartolomei, insegnante di pugilato da oltre 42 anni, ha deciso di offrire un mese di lezioni gratuite di autodifesa per tutti i dipendenti ospedalieri. "Sapersi difendere deve essere un obbligo, ed invece se ne capisce l’importanza a fatto avvenuto – afferma Bartolomei, campione del mondo di braccio di ferro, ex pugile e vincitore di cinque titoli regionali - mia figlia lavora all’ospedale di Cisanello. La mattina all’alba spesso è costretta a parcheggiare lontano e a percorrere a piedi un lungo tratto di strada, da sola. Quante volte sentiamo di episodi che riguardano infermieri e medici al cambio di turno, episodi che avvengono magari nei parcheggi intorno all’ospedale. Tutto il personale è a rischio ed imparare come si fa a bloccare un’aggressione è fondamentale. Sono già stato contattato da una dottoressa intenzionata a partecipare e da alcuni infermieri. Ma vorrei che questa necessità, anzi questa urgenza fosse compresa e presa in carico anche dalle istituzioni. Per questo motivo ho scritto sia al presidente della Regione Eugenio Giani che al sindaco Michele Conti". Per partecipare alla lezione di mercoledì basta telefonare il Maestro Benemerito Marcello Bartolomei al numero 338 3616995. Francesca Bianchi