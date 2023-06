Corsi gratuiti per chi cerca lavoro

Sei realtà coinvolte in tutta la provincia per 35 corsi formativi e un totale di 1.089 ore di docenza. L’obiettivo è quello di aiutare gratuitamente le persone disoccupate, inoccupate, percettori di reddito di cittadinanza ma anche chi ha un lavoro, autonomo o dipendente, con redditi molto bassi a fare un’azione di "upskilling", ovvero di aggiornamento professionale. I corsi sono stati promossi dal progetto "Gol" della Regione Toscana, tramite il programma Giovanisì, finanziato con risorse del Pnrr.

Si tratta di attività che vedono coinvolta l’agenzia "Formatica" la quale si è attivata per mettere in campo numerose soluzioni formative, tutte pronte a partire al raggiungimento di un numero compreso tra gli 8 e gli 11 allievi ciascuna. Le azioni previste su Pisa e provincia sono riunite sotto il cappello del progetto “Level Up”: oltre al capoluogo, le lezioni si terranno anche a San Giuliano Terme, Pontedera, Cascina, San Miniato e Volterra. I corsi durano dalle 4 alle 90 ore, a seconda dell’argomento scelto.

A Pisa sono in programma corsi per l’utilizzo di prodotti fitosanitari, responsabili delle piscine, addetti ad attività alimentari complesse, conduzione di gru per autocarro e gru mobili, gestione dei ponteggi, somministrazione di alimenti senza glutine, controllo delle attività in luoghi pubblici, commercio e somministrazione di alimenti e bevande, conduzione di impianti termici con potenza superiore ai 232 kilowatt. Alcune di queste proposte vengono replicate anche a San Giuliano Terme. Qui abbiamo cicli dedicati alle attività alimentari complesse, alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili, alla conduzione di gru per autocarro e gru mobili, al commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande, alla conduzione di lavori elettrici fuori tensione (PAV), infine alla conduzione di impianti termici con potenza superiore ai 232 kilowatt.

A Pontedera si tengono corsi sui prodotti fitosanitari, sulle attività alimentari complesse, sulla gestione dei ponteggi, sul controllo delle attività in luoghi pubblici, sul commercio e la somministrazione di alimenti e bevande; a Cascina sono previste lezioni di conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, di conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne; San Miniato sarà sede di attività legate alle attività alimentari complesse e alla conduzione di lavori elettrici fuori tensione (PES e PAV); infine a Volterra sono in programma lezioni sui prodotti fitosanitari.