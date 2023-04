"Corsi d’inglese gratis per i ragazzi bisognosi"

"Corsi di inglese gratuiti per i figli delle famiglie più povere per ricreare l’ascensore sociale e offrire a tutti pari opportunità". E’ la principale proposta con la quale si ricandida alle amministrative con la Lega l’avvocato Gino Mannocci: "Oggi un inglese fluente è necessario per affrontare i corsi universitari più qualificati, specie quelli scientifici e la mia proposta è che i ragazzi delle famiglie più povere devono avere gratuitamente corsi pagati dal Comune per colmare il gap che li divide da quelli più ricchi". Mannocci vuole fare di Pisa la capitale del turismo congressuale "trasformando la debolezza delle vacanze di soli 3 giorni in città in un punto di forza: ci lavoro dal 2019 insieme al sindaco Michele Conti, prima che la pandemia congelasse tutto e non penso solo ai congressi scientifici, ma a tutta la convegnistica aziendale perché si tratta di un programma di filiera che coinvolge tutte le categorie economiche cittadine, portando un valore aggiunto immediato e costituendo un volano per un ‘turismo di ritorno’ perché chi viene per il convegno scopre la città e poi torna con la famiglia". Nell’agenda del candidato anche sicurezza, sport sul litorale e nuove dislocazioni di alcuni mercati. "Sul primo aspetto - conclude Mannocci - occorre puntare sulla prevenzione: il consiglio comunale ha approvato una mia mozione che suddivide la città in 4 settori in cui 24 vigili su scooter veloci girano continuamente pronti a intervenire se necessario e prevenendo gli illeciti, dobbiamo dare attuazione al provvedimento. Il litorale ha tutte le caratteristiche e le strutture (Coni, campi da tennis, due stupendi campi di golf, equitazione) per confermare la sua vocazione sportiva: incentiviamola con eventi di alta gamma anche in bassa stagione. Infine, propongo di sperimentare una diversa dislocazione dei mercati di Marina e di quelli (straordinari) sui Lungarni. Il lungomare è il punto migliore di Marina: lasciarlo alla libera fruizione dei cittadini e trasferire nella via parallela i banchi consentirebbe una coesistenza virtuosa per tutti".