Corsi di pallavolo nel carcere Don Bosco

Prosegue l’esperienza di sport nella casa circondariale ‘Don Bosco’ di Pisa. Sono ripartiti i corsi di pallavolo per la sezione femminile organizzati dal Comitato provinciale Ansmes (Associazione nazionale stelle palme e collari d’oro del Coni e del Cip al merito sportivo) presieduto da Michele D’Alascio, in collaborazione con il Comitato Territoriale Basso Tirreno della Federazione Italiana Pallavolo e la Società Turris di Pisa. Il corso è tenuto dall’allenatore della Turris Nicola Bizzarri e si svolgerà al ‘Don Bosco’ con cadenza settimanale fino alla fine del mese di giugno. Al termine delle lezioni è previsto un torneo quadrangolare che vedrà impegnate, oltre ad una formazione di detenute, anche alcune squadre esterne della città, un esperimento che anche negli anni passati è stato un grande successo. A breve dovrebbe iniziare anche la seconda edizione del Torneo dell’Amicizia di calcio a 5 riservato alla sezione maschile. "L’attività motoria - commenta il presidente del Comitato provinciale Ansmes, Michele D’Alascio - ha risvolti positivi sia di carattere psico-fisico che sociale. Lo sport infatti è un mezzo importante in grado di stimolare la socializzazione, lo spirito di gruppo, il rispetto del prossimo e la condivisione delle regole. Attraverso l’attività sportiva infatti vengono veicolati valori importanti, insegna ad impegnarsi per raggiungere degli obiettivi, aumenta la stima in sé stessi e migliora lo stile di vita limitando l’insorgenza di patologie".

Ilaria Vallerini