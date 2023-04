Corsi autodifesa per i medici Già 10 iscritti

Il telefono non ha mai smesso di squillare da quando Marcello Bartolomei, insegnante di pugilato da oltre 42 anni, ha deciso di offrire un mese di lezioni gratuite di autodifesa per tutti i dipendenti ospedalieri. "Sono già circa una decina le richieste di informazioni che ho ricevuto nei giorni scorsi da parte di medici, infermieri e ausiliari", evidenzia Bartolomei. La prima lezione gratuita si terrà oggi alle 18 alla palestra della Pugilistica Pisana Carlo Bartolomei in via Contessa Matilde, 74 a Pisa. "Ci attendiamo alcune adesioni da parte del personale ospedaliero già in questa prima lezione, ma una maggiore affluenza sarà dopo il 1° Maggio", aggiunge. "In questi giorni ho ricevuto molte chiamate da parte del personale ospedaliero per richieste di informazioni sulle modalità del corso di autodifesa. La paura è talmente diffusa che difendersi è diventata necessità e priorità dopo l’omicidio della psichiatra Barbara Capovani. Sapersi difendere però dovrebbe essere un obbligo e invece se ne comprende l’importanza solamente a fatto avvenuto. Tutto il personale è a rischio – dice Bartolomei che è anche campione del mondo di braccio di ferro, ex pugile e vincitore di cinque titoli regionali – ed imparare come poter bloccare un’aggressione è fondamentale". "Anche mia figlia è infermiera – racconta – e la mattina all’alba spesso è costretta a parcheggiare lontano e a percorrere a piedi un ampio tratto di strada da sola e gli episodi che avvengono magari nei pressi dei parcheggi dell’ospedale non sono una novità purtroppo". "Vorrei che questa necessità di autodifesa fosse compresa e presa in carico anche dalle istituzioni". Per info sul corso contattare Marcello Bartolomei: 3383616995.

Ilaria Vallerini