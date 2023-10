"Corse in ritardo, bus vecchi. Il servizio va migliorato"

Corse scolastiche in ritardo, autobus vecchi ed in alcuni casi talmente affollati che è impossibile salire. Sono i disagi che continuano a lamentare gli utenti calcesani del trasporto pubblico locale, disagi per i quali il sindaco Massimiliano Ghimenti e l’assessore Stefano Tordella tornano a chiedere interventi risolutivi ad Autolinee Toscane ed alla Regione Toscana, informando anche la Provincia di Pisa.

"Siamo di fronte a disagi ricorrenti e, dunque, problemi strutturali da affrontare e risolvere una volta per tutte – sottolinea il sindaco di Calci -. Per esempio, la linea 120 degli studenti al mattino viene segnalata in frequente ritardo, un ritardo che si verifica spesso già alla partenza da Calci e poi va ad incrementare nel tragitto verso Pisa, per le file in corrispondenza dei due semafori lungo la Sp2 Vicarese, a Mezzana e Colignola. In questo caso, come già suggerito in passato, chiediamo che il bus della mattina arrivi quanto meno in orario a Calci, partendo prima dal deposito, e che la Provincia di Pisa affronti una volta per tutte la questione dei due semafori lungo la Vicarese, ipotizzando una loro diversa regolazione negli orari di maggior traffico per gli spostamenti di entrata e uscita da scuola e lavoro. Se non bastasse, si valuti di spegnerne almeno uno fino alle 9. È evidente: prima che il secondo semaforo fosse installato mai si erano registrati disagi così sensibili e frequenti. Questo è un problema facilmente risolvibile: partire prima dal deposito e regolare quei semafori. Basta volontà di farlo". Altra questione, quella dei mezzi affollati, in particolare segnalati per le corse scolastiche per Pisa e per Cascina. "Se tutti hanno l’abbonamento e qualcuno rimane a piedi, è doveroso che Autolinee Toscane metta a disposizione autobus più grandi - dice Ghimenti -, almeno per le corse Bis che non salgono verso le frazioni alte del nostro territorio". Lamentele da Calci anche per la vetustità dei mezzi. "I mezzi blu che servono Calci sono vetusti, non stupisce che saltino le corse per bus in panne. Chiediamo quando siano previsti mezzi nuovi per le tratte che servono anche Calci e di tutti i disagi informiamo Regione e Provincia di Pisa, chiamate a vigilare sull’effettivo svolgimento dei servizi del Tpl affidati ad Autolinee Toscane". "il 1 novembre - conclude il sindaco Ghimenti - avrebbe dovuto partire la nuova impostazione (il cosiddetto T2 della gara regionale) per migliorare il servizio da e per Calci. Ci sono ritardi per problematiche che non riguardano l’area Pisana, ma altre aree. Noi, quindi, esortiamo gli uffici che si occupano di questa tematica a sbloccare subito il T2 di area Pisana, che è pronto a partire e che porterà forti migliorie per l’utenza ed i territori".