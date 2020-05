Pisa, 25 maggio 2020 - "Stiamo attraversando una fase delicata, non possiamo permetterci di rinunciare al buon senso. La movida non è un'attività necessaria, dobbiamo farne a meno". Così, parlando con l'agenzia Agi, Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa, sottolineando l'importanza di mantenere comportamenti responsabili durante la riapertura.

"Negli spazi aperti il rischio per singolo contatto è decisamente inferiore rispetto a quanto avviene negli ambienti chiusi, però il numero elevato di contatti aumenta in modo significativo la probabilità complessiva di contagio, specialmente se l'assembramento si prolunga per diverse ore", prosegue l'esperto, aggiungendo che gli scambi di bottiglie, bicchieri o sigarette rendono l'eventualità di circolazione del virus molto concreta.

"Il problema della diffusione tra giovani è particolarmente importante dal punto di vista epidemiologico, perché attiva meccanismi di contagio più subdoli: i ragazzi hanno infatti forme di infezione molto blanda, spesso asintomatica, il che rende ancora più complesso lo studio della catena epidemiologica, che si rende evidente solo quando l'infezione viene trasmessa ad altri soggetti", spiega ancora Lopalco.

"Le ripartenze sono state necessarie per dare fiato all'economia e per garantire la possibilità di riprendere la vita sociale, ma non siamo ancora fuori pericolo, assembramenti e contatti devono essere assolutamente monitorati e per quanto possibile evitati", ribadisce l'epidemiologo, raccomandando attenzione e buon senso.

"L'uso delle mascherine è ancora necessario nelle situazioni in cui non è possibile mantenere le distanze di sicurezza o negli ambienti chiusi, mentre ai guanti è preferibile praticare una corretta igiene delle mani, con gel idroalcolico e lavaggi frequenti, in modo da pulire e disinfettare bene dita, polsi e palmi", conclude Lopalco.