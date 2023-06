Coreografie, fiori, fischi e ironia In Lungarno sfila la Pisa da amare

di Saverio Bargagna

Anno Domini 2024 in Stile pisano, il Lungarno vestito a festa rinnova l’etero patto con la tradizione di una città meravigliosa unita nel tratto di un Gioco e tesa nella sfida sull’arco nobile dell’Arno.

Anno di Grazia 2023, sui Lungarni il sole implacabile riflette il bronzo e il ferro delle armature, appena mitigato da una brezza leggera, un sospiro marino giunto dal Tirreno, un alito sufficiente a smuovere le piume colorate degli elmi, a scuotere i vessilli della bandiere volteggianti e tale da portare un poco di conforto alle membra accaldate.

Mentre il corteo sfila, il rosso prende sempre più campo: i raggi del sole colorano di tonalità cremisi i palazzi e la bandiera cittadina si fa più nitida. Si spande l’odore del gioco: quell’aroma acre che mescola i sapori del fiume, i sali del mare, il sudore dei combattenti e la tensione dei cavalli. E mentre chiarine e tamburi annunciano gli echi di una primordiale battaglia, tutto intorno la quiete dell’estate è muta come una quinta perfetta.

Il corteo sfila senza ritardi e intoppi, anche se dispiace – purtroppo – sottolineare come ormai siano lontanissimi i tempi gli echi di una partecipazione davvero massa. Pisa e il suo meraviglioso Gioco – perché tale è – meriterebbero un pubblico ancor più numeroso che non dia per scontato origini e cultura. Ad ogni modo chi c’è, partecipa con trasporto e piacevole ironia. E’ il caso della tribuna del San Michele che si volta di spalle al passaggio del Sant’Antonio per poi esplodere al suono ‘Aquile Aquile’. Le coreografie coinvolgenti di San Marco e di San Francesco. Ma anche di San Martino e Mattaccini. Su ogni lato del Ponte: fiori consegnati nelle mani spose o delle figlie in tribuna, coreografie, lacrime, palloncini e baci che si perdono fra sorrisi e lacrime come se il combattente davvero partisse per una lunga battaglia. Il tutto in un concentrato di agonismo ma anche, diciamo la verità, amicizia reciproca. Perché le due parti si sfidano e ‘sparlano’ l’una dell’altra ma poi, quando la notte si porta via l’ultimo rimbombo di tamburo, quella Pisa del Gioco si scopre più unita che mai.