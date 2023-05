"Coraggiosa: non temevi minacce" Il post del compagno, boom di mi piace

Un lungo post dedicato alla moglie che ha fatto commuovere tanti sui social e che è stato condiviso quasi mille volte. "Barbara. La poliedricità della tua personalità, le sue infinite sfaccetature e allo stesso tempo la tua gentile semplicità che ti rendeva accessibile ed aperta a tutti, senza eccezioni", scrive Michele Bellandi, compagno di Barbara Capovani. "Piccina, è vero, ma in realtà un vero gigante: entravi in punta di piedi nella vita degli altri e gliela cambiavi per sempre, come per magia, in un istante: la tua curiosità, la tua intelligenza. Il tuo coraggio ed il tuo intuito, la tua voglia di aiutare ti rendevano in grado di capire le situazioni e trovare soluzioni sempre e per tutti. Così in un attimo diventavi un punto di riferimento". "E’ buffo, per tanti anni hai lavorato al dipartimento delle dipendenze: ma nessuna droga ne dava di più della tua presenza. Persino per i tuoi amati cani, sempre ipnotizzati dal tuo sguardo profondo e penetrante". Anche gli addestratori "erano tutti allibiti: nessuno aveva mai visto una relazione cosi stretta ed una dipendenza così totale nei loro decenni di esperienza.

La tua dedizione al lavoro poi era totale. Non facevi il medico, eri nata medico: a 6 anni avevi deciso che avresti fatto la psichiatra e cosi è stato. La tua era una missione in cui hai sempre dato tutta te stessa. Non ti interessavano la gloria personale, i soldi, rifuggivi l’apparire sui giornali. Ciò che ti guidava, come mi dicevi spesso, era "fare la cosa giusta". "Coraggiosa. Nessuna minaccia, nessuna offesa, ti scalfiva. Tutti quelli che, non di rado, provavano a metterti i bastoni tra le route, partivano sconfitti in partenza. I loro initressi individuali, spesso egoistici o comunque di parrocchia, si scontravano, non solo con la tua ferrea determinazione ma soprattutto con il tuo volere un qualcosa di superiore: tu non agivi mai per interesse personale ma solo con l’idea e la proccupazione di far star bene I tuoi pazienti, proteggere I tuoi colleghi, appunto con l’idea di “fare la cosa giusta”. Per questo eri imbattibile". "Eri la nostra stella cometa. Ci dicevamo spesso che da soli saremmo stati due “disgraziati” ma che insieme eravamo invincibili. Grazie per avermi accettato incondizionatamente, cosi come sono, ben conscia di tutti i miei difetti; grazie per tutto quello che mi hai insegnato e per aver lasciato a me e a tutti noi un esempio indelebile".