Coppa del Santo Omini di scena a Città del teatro

Sabato 15 aprile alle 21 la compagnia Gli Omini sarà alla Città del Teatro di Cascina con "Coppa del Santo". In scena, Luca Zacchini e Francesco Rotelli, con i disegni di Luca Zacchini e le scritture di Giulia Zacchini Se c’è una cosa su cui proverbialmente non si può scherzare, quella cosa sono i Santi. È bene-dire infatti che la Coppa del Santo è un gioco molto serio. Gli Omini coltivano la loro passione per gli idoli del cristianesimo, studiando agiografie e disegnando nuove icone, da più di dieci anni. Da questa ricerca puntigliosa e potenzialmente infinita nasce il secondo spettacolo a tema sacro. Due preti psichedelici che conducono la gara. Una selezione di 32 santi, scelti con grande cura. Otto squadre. Un tabellone. Una sfida all’ultimo sangue. Perché i Santi sono duri a morire. E perché il pubblico continui a giocare. Saranno proprio gli spettatori, tutti insieme, a decidere quale Santo vincerà il torneo, per eleggere ed invocare un unico patrono della serata. Una partita sul modello dei campionati virtuali che spopolano su giornali, radio e web. Ma dal vivo. I santi gareggeranno tra di loro sfoderando poteri sovrannaturali. Dai sedicesimi di finale finchè ne rimarrà uno solo, il pubblico ascolterà le loro straordinarie storie di vita e verrà chiamato in causa per stabilire il vincitore di ogni sfida. Martiri contro Crocifissi, Vergini contro Nudi, VIS (very important saints) contro Madonne. Da San Giorgio a Padre Pio, passando per Santa Pazienza e Santa Speranza, per non parlare della Santa Nonna. Grandi e storici, ultravenerati o misconociuti, improbabili o impossibili Santi. Dalla protettrice dei bambini al protettore del pene: i Santi, gente della quale potreste avere bisogno. Se non sapete più a che santo votarvi, venite a votare i santi. durata 60’ sala piccola Biglietti da 15€+dp Prevendita in teatro e Circuito Ticketone Prevendita presso il teatro dal lun al ven 10-14, il merc anche 17-19, il sab 10-13. Circuito Ticketone.it e Boxoffice Sabato la biglietteria aprirà alle ore 20.00 info 050.744400 - 3458212494 [email protected]