Larderello, riaperta la Coop Unione Amiatina

Larderello (Pisa), 31 maggio 2024 – Ha riaperto questa mattina il negozio di Coop Unione Amiatina a Larderello, dopo una chiusura di dieci giorni per ristrutturazione. “Stare chiusi 10 giorni ne è valsa la pena!” le parole di Vincenzo Fazzi, presidente di Coop Amiatina, “se dovessero venire meno i servizi come il nostro negozio, una comunità come quella di Larderello morirebbe. Il negozio che riapriamo oggi era di Unicoop Val di Cecina – Val d’Era fino alla fusione con Unione Amiatina, dopo 5 anni dalla fusione abbiamo deciso di ristrutturarlo, razionalizzando lo spazio a disposizione e dando maggiore ordine alle attrezzature e alle merci. Il Comitato Soci di Larderello ci ha più volte richiesto questo intervento e oggi esprimiamo soddisfazione del risultato conseguito”.

Il consigliere delegato Marco Vagaggini aggiunge: “pur essendo un piccolo negozio l’assortimento è composto dal Prodotto a marchio Coop, prodotti di marca e prodotti del territorio. Vedrete che nel negozio si potrà fare la spesa più agevolmente rispetto a prima, alcune cose sono rimaste invariate, come il pavimento, ma ci sono delle novità come il piccolo forno per cotture e dorature panificati. Anche in questa occasione l’impegno di tutti i colleghi di lavoro è stato cospicuo, ma i risultati sono ottimi. Fondamentale la reciproca collaborazione che si è verificata tra personale e Comitato Soci di Larderello”.

La sindaca Ilaria Bacci ringrazia la cooperativa ed esprime soddisfazione perché questa ristrutturazione del negozio Coop potrà dare un nuovo impulso a Larderello facendo da traino anche ad altre attività.