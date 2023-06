Convegno sull'aggressività di malati psichiatrici, il ricordo di Barbara Capovani

Lo aveva detto Eleonora Polidori, presidente della Sezione civile del Tribunale di Pisa, ricordandola, "organizziamolo questo convegno che lei voleva". E oggi è il giorno. "A marzo aveva pensato di ideare un convegno sui modi possibili per affrontare l’aggressività di alcuni malati psichiatrici – aveva spiegato la giudice – Nella sua grande lungimiranza e sensibilità ha pensato di approfondire il tema nel modo più logico, discutendo con altri quali fossero gli strumenti giuridici migliori". "Io ero stata contattata dall’ordine degli avvocati per dare il mio contributo. Ho riletto le email mandate da Barbara sulle difficoltà di eseguire i tso". E ancora: "Gli strumenti a disposizione per affrontare alcuni pazienti non sono sufficienti. Da questo convegno sarebbe stata sollevata la richiesta di nuovi strumenti con la possibilità di sensibilizzare le istituzioni".

E stamani dalle 9 al Polo didattico delle Piagge si terrà quella riflessione che la psichiatra avrebbe voluto. Un incontro allestito dall’ordine degli avvocati di Pisa, per la loro formazione continua, su"l’infermità mentale tra esigenze terapeutiche, tutela delle persone e principi di garanzia". L’evento sarà coordinato dall’avvocato Carlo Porcaro D’Ambrosio e dell’avvocato Sandra Berretti, consiglieri dell’ordine. Gli interventi: aprirà il dottor Davide Ribechini della psichiatria Spdc del Santa Chiara, collega della dottoressa Capovani, seguirà il professor Alberto Gargani, ordinario di Diritto penale dell’Università di Pisa. Ci sarà poi la stessa dottoressa Polidori. Inoltre, il dottor Maurizio Grassini dell’Uf Assistenza sociale territoriale zona pisana, la professoressa Benedetta Galgani, associato di diritto processuale penale Unipi, la dottoressa Angela Giovinazzo, dottoranda in Scienze giuridiche Unipi, il dottor Fabio Pelosi, magistrato della Procura di Pisa, chiuderà l’avvocato Serena Caputo, presidente della Camera penale di Pisa.

An. Cas.