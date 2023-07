Convegno illustra il nuovo servizio

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa informa – ormai da qualche settimana – è operativo lo Sportello del Cittadino, un servizio gratuito offerto a vantaggio di chiunque abbia necessità di informazioni ed orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla Giustizia. Il servizio viene effettuato, previo appuntamento, nei locali del Consiglio dell’Ordine. Coloro che intendano usufruire di tale servizio possono prendere contatto con la segreteria in Piazza della Repubblica 5 (piano terra Tribunale) ovvero mediante e-mail all’indirizzo [email protected]

Intanto questo pomeriggio, alle ore 16, all’Auditorium Maccarrone in via C. Battisti 14, si terrà un incontro, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pisa per la presentazione del servizio. I relatori sono gli avvocati: Alberto Giovannelli, Tiziana Mannocci, Valentina Abu Awwad, Marco Vasarri e Pietro Gustinucci. L’evento è gratuito.