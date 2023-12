Controluce Premio a Luisa Prodi

Saldo e agile lungo i percorsi più scoscesi e polverosi. Sono quelli a cui l’asino, simbolo di umiltà e fatica, è abituato da sempre. E sono quelli sui quali la professoressa Luisa Prodi cammina ogni giorno, da quando ha iniziato (quasi per caso) il volontariato in carcere. Attività che l’ha portata nel 1993 (esattamente 30 anni fa) a fondare l’associazione Controluce, valorizzando la ‘squadra’, il lavoro di gruppo, la relazione, l’ascolto e la concretezza. È a lei che è stato assegnato ieri il premio intitolato, appunto, "L’Asino che raglia", iniziativa fortemente voluta da Franco Falorni e giunta ormai alla XV edizione. Docente di matematica e fisica al liceo Ulisse Dini, catechista, volontaria, madre, donna ha scelto di essere vicina, prossima a quella umanità "fragile, bisognosa e indurita" - come ha sottolineato Giuseppe Meucci nelle motivazioni – che il carcere contiene. "Umanità che chiede e che cerca perdono". "Ero una studentessa universitaria. Arrivata alla tesi ho deciso di fare esperienza di volontariato in una comunità terapeutica – racconta Luisa Prodi (nipote di Romano) che ha ricevuto il riconoscimento, opera dell’artista Luca Verdigi, dalle mani dell’Arcivescovo Monsignor Giovanni Paolo Benotto (premiato nel 2022) – proprio in quel periodo venne introdotta la legge Gozzini che prevedeva misure alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Anche a me venne chiesto di andare a conoscere i giovani che facevano richiesta di scontare parte della loro pena in comunità. Sono entrata nel carcere così, ascoltando durante i colloqui, e ho capito che c’era moltissimo da fare". Un lavoro che, oggi, è interno ma anche esterno al carcere, come testimoniano le esperienze di volontariato con i detenuti all’Orto Botanico e al parco dei Santi Cosma e Damiano. Un lavoro in cui la formazione è indispensabile "per recuperare il valore della persona, di ogni persona", come per conoscere ed entrare nel complesso sistema penitenziario in continua e perenne evoluzione. "Le nuove leve per fortuna non mancano, e questo ci conforta, ma ci sono molti interrogativi da porre alle istituzioni, sia a livello governativo che locale. Non tutto può e deve essere demandato al volontariato".

In occasione del premio "L’Asino che raglia", dopo la riflessione dell’Arcivescovo Monsignor Giovanni Paolo Benotto e il divertente intermezzo dell’avvocato Lorenzo Gremigni, è stata presentata anche l’associazione "Amici Fondazione Casa Cardinale Maffi Noi", presieduta da Elisabetta Marchetti, che sabato, dalle 15,30 in poi in piazza XX Settembre, con il patrocinio del Comune di Pisa, animerà un flash mob molto particolare: una Street-care(zza) insieme ai Fratelli e Sorelle Preziosi (così sono chiamati gli assistiti della Maffi) e le associazioni del territorio.

Francesca Bianchi