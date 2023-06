Controlli Straordinari a Pisa, Identificate 49 Persone, Trattenuto Clandestino

Servizio di controllo straordinario - venerdì pomeriggio – in zona Stazione e Piazza delle Vettovaglie venerdì pomeriggio con personale della questura di Pisa e del Reparto prevenzione crimine Toscana. Nel corso del servizio sono state identificate 49 persone, controllati 31 veicoli ed elevate tre contravvenzioni al Codice della Strada. Tra le persone sottoposte a controllo proprio in Vettovaglie un 39enne tunisino che ha tentato di eludere il controllo dei poliziotti ed è stato bloccato in via Cavalca. L’uomo, clandestino e con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato trattenuto in Questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha ottenuto dal Dipartimento della pubblica sicurezza il via libera al trasferimento al Cpr di Potenza, dove è stato accompagnato nella giornata di ieri. Nei prossimi giorni sarà rimpatriato a Tunisi, con divieto di reingresso sul territorio nazionale italiano per cinque anni. Il servizio di controllo straordinario in Vettovaglie è stato replicato la sera e fino a notte, con impiego di pattuglie interforze coordinate dai carabinieri. Intanto Fratelli d’Italia, con il coordinatore cittadino Diego Petrucci, il capogruppo Maurizio Nerini insieme ai consiglieri comunali Rachele Compare ed Alessandra Orlanza e Niko Pasculli hanno incontrato il questore Gaetano Bonaccorso. "Lo abbiamo ringraziato per il grande lavoro svolto - spiegano - ma al tempo stesso non abbiamo potuto fare a meno di segnalare situazioni gravissime rispetto alle quali è’ necessario intensificare l’azione repressiva. La rissa di piazza della Vettovaglie, le cui immagini hanno fatto il giro del web, è solo l’ultimo di una serie di episodi gravissimi avvenuti in città e rispetto ai quali è necessario il pugno il più duro possibile, non si deve lasciar passare o peggio ancora abituarsi a certi episodi. Abbiamo segnalato la situazione gravissima di prostituzione che avviene appena dopo l’imbrunire in Aurelia proprio in mezzo alle case. Non è più ammissibile e siamo pronti a scendere in strada per liberare i nostri quartieri da tanto degrado".