Controlli nei cantieri Sanzioni e due denunce

Controlli nei piccoli cantieri edili sul nostro litorale. Per scongiurare condotte pericolose ed illecite in tema di sicurezza nelle attività produttive dislocate sul territorio. La Compagnia carabinieri di Pisa, nell’ambito di periodici accertamenti in materia giuslavoristica e di sicurezza sul lavoro in una apposita campagna di controlli finalizzati, più in generale, anche per l’emersione del lavoro nero, avvalendosi di personale qualificato del Nucleo ispettorato del lavoro dell’Arma, ha effettuato varie ispezioni in alcuni cantieri edili a Pisa e nell’hinterland. In questi ultimi giorni sono stati controllati 4 siti, in uno dei quali, è stata evidenziata la mancata redazione, nell’esecuzione dei lavori, del previsto piano operativo di sicrezza e altro. Nei confronti della ditta è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per "gravi violazioni in materia di salute e sicurezza", deferite due persone titolari di cariche e comminate ammende e sanzioni per svariate migliaia di euro.