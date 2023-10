Controlli in zona stazione. Pusher finisce in manette

Operazione antidroga sabato sera da parte della polizia di Stato con servizi mirati di controllo in zona stazione: le volanti hanno effettuato un arresto in flagranza per il reato di spaccio. La sala operativa aveva segnalato agli equipaggi una possibile attività illecita in viale Gramsci. Immediatamente le volanti sono arrivate da più parti in modo tale da cogliere in flagranza due soggetti senza che potessero accennare ad un tentativo di fuga. Un senegalese con vari precedenti e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato perché colto a spacciare e trovato in possesso di oltre 20 grammi di hashish. Il secondo extracomunitario regolare è stato invece segnalato al prefetto per uso personale di stupefacenti. Ieri mattina a seguito di direttissima, l’arresto è stato convalidato e applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.