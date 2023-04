Controlli in città: due denunce in poche ore

Nuovi controlli da parte dei carabinieri che hanno denunciato due persone in poche ore. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio di competenza, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i carabinieri della Compagnia di Pisa, in due diverse circostanze, hanno denunciato due persone. Nello specifico, i militari della Sezione Radiomobile:  hanno denunciato in stato di libertà un uomo residente in un’altra provincia italiana, per "inottemperanza del divieto di ritorno"; l’uomo, all’esito delle verifiche è risultato gravato della misura del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, in corso di validità.

Inoltre, a seguito di alcune segnalazioni pervenute al Numero Unico di Emergenza, intervenivano nel centro storico di Pisa dove una persona aveva manifestato intenti autolesionistici; giunti sul posto, i militari hanno individuato, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’assunzione di sostanze alcooliche. Hanno accertato che l’uomo aveva fatto ricorso più volte al Numero di Emergenza unico Nue, manifestando quelle intenzioni, di fatto - hanno verificato - inesistenti. E’ scattato, quindi, il deferimento in stato di libertà della stessa all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

I carabinieri si stanno concentrando su verifiche in strada. Per combattere la guida senza regole ma anche reati più diffusi, come i furti e lo spaccio.