Controlli dei Nas in negozi e bar Multe e denunce

Controlli dei carabinieri Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) a Cascina. I militari del comando guidato dal tenente colonnello Michele Cataneo continuano a mettere in atto attività finalizzate alla ricerca di prodotti pericolosi per la salute e hanno segnalato all’autorità amministrativa il titolare di un negozio per detenzione di creme, olii, saponi, tinture per capelli, sprovvisti delle indicazioni obbligatorie in etichetta e in lingua italiana. Sequestrate 306 confezioni e multa di 1.000 euro. E alla stessa autorità amministrativa i Nas hanno segnalato anche il titolare di un bar per detenzione in un refrigeratore di alimenti a base di verdure e dolci sprovvisti di rintracciabilità. Sequestrati 10 chili di alimenti e multa di 1.500 euro.