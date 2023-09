Controfestival nei boschi di Coltano Gli stage di teatro sulla diversità

A Coltano, da diversi anni, nei primi giorni di settembre, prende vita un campus residenziale di sperimentazione e ricerca curato dalla nostra associazione, assieme ad un gruppo di organismi ed enti che promuovono arte e natura in contesti di fragilità e disagio sociale. "Artisti, educatori, utenti psichiatrici, immigrati, studenti universitari e cittadini interessati al teatro e alle tematiche della diversità condividono un programma di laboratori, stage, incontri, studi di messa in scena, performance e rappresentazione di opere teatrali appositamente allestite per uno spazio naturale": ha detto Alessandro Garzella anima del Festival che inizia il 4 settembe. Oltre al debutto dell’opera teatrale DIONISIO favola sul finimondo scritta e diretta da Garzella, in collaborazione con gli artisti di Animali Celesti teatro d’arte civile, saranno ospiti del progetto Enzo Moscato, Horacio Czertok, Stefano Vercelli, Ornella D’Agostino, Satyamo Hernandez, Geometria delle Nuvole, Teatro dell’Assedio.

Tra i tanti spettacoli e laboratori segnaliamo due eventi: Luparella di e con Enzo Moscato e DionisIo. Il primo va in scena il 9 settembre alle 21.15. Lo spettacolo Luparella, ovvero Foto di Bordello con Nanà di Enzo Moscato nella sua prima stesura, sotto forma di breve monologo, è interpretato dallo stesso Moscato a metà degli anni Ottanta. Il 4 luglio del 1997 debutta a Ercolano, nell’ambito del Festival delle Ville Vesuviane, nell’interpretazione di Isa Danieli e con la regia di Moscato, poi, viene rimesso in scena nel 2002 al Teatro India di Roma e riallestito nel 2005 al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli. Nel settembre del 2002, in occasione della LIX Mostra del Cinema di Venezia, viene presentata la trasposizione cinematografica di Luparella, diretta da Giuseppe Bertolucci con le musiche di Pasquale Scialò. Successivamente (febbraio 2010), al Teatro María Guerriero di Madrid, è stato realizzato un allestimento in versione spagnola; a cui ha fatto seguito la messa in scena in lingua francese (nella traduzione di Arturo Armone Caruso) nell’ambito della rassegna TradurreTrasmettere dedicata al teatro italiano, avvenuta presso il Theatre de l’Atalante di Parigi. Oggi, a 26 anni da quel debutto, l’autore ripropone lo spettacolo, in forma di reading, senza pur sminuirne fascino e magia. Dionisio (dal 4 al 7 settembre alle 21.15) è l’opera, liberamente ispirata alle Baccanti di Euripide, verrà presentata all’aperto ad una piccola platea di spettatori seduti in uno spazio naturale di particolare suggestione. L’assessore Filippo Bedini aggiunge: "Natura, teatro e follia. E’ questa una combinazione straordinaria che mette a centro la follia che è stato il motore primario del teatro delle origini".

Carlo Venturini