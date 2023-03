contro incuria e degrado"

"Siamo convinti che il decoro porti decoro e il degrado favorisca invece fenomeni di abbandono e incuria". E’ il mantra del sindaco in questi anni di amministrazione: "Non a caso - aggiunge - abbiamo agito nello stesso modo per il recupero dell’area della stazione dove abbiamo acquistato anche un fondo commerciale in viale Gramsci. Inoltre, qui sul lungarno, dove gli enti pubblici come il Comune con Palazzo Pretorio e l’Università con il palazzo del Rettorato hanno dato il buon esempio ristrutturando i propri edifici, si può innescare un meccanismo virtuoso che porta i privati a proseguire e amplificare l’operazione di riqualificazione di parti della città".