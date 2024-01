Contributi-benzina. Domande da presentare entro il 22 gennaio

Bonus Benzina. È possibile presentare domanda fino alle ore 23.59 del 22 gennaio. L’agevolazione prevede il riconoscimento di contributo una tantum in favore dei nuclei composti da una o due persone e con un reddito ISEE fino a 15mila euro per l’acquisto di carburante per il proprio mezzo di trasporto. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione 25mila euro. Il contributo economico erogato avrà un massimale di 75 euro per un nucleo di un componente e di 150 euro per un nucleo di due componenti.