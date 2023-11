Contratti via web: "Sottoscrizione in tempi reale con condizioni vantaggiose"

Energia. Contratti via web, attenzione alle truffe. Sempre più spesso, i fornitori di energia utilizzano una nuova modalità di vendita che nasconde nuove insidie per il consumatore: la firma di un contratto “illustrato” per telefono, ma sottoscritto via web, o tramite email e Otp (una password usa e getta inviata per sms sullo smartphone). "Con questa modalità di firma, infatti, non è necessario per il venditore registrare e produrre la telefonata per dimostrare il contenuto del contratto.

Sempre più persone si sono rivolte ad Aduc per lamentare telefonate di operatori che magnificano condizioni economiche strepitose e irrinunciabili, a cui segue la sottoscrizione in tempo reale via email e sms. Non c’è modo di verificare cosa si sta sottoscrivendo".