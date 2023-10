Contrasto al bullismo. Arrivano fondi

Il comune di San Giuliano ha ottenuto il finanziamento per il contrasto al bullismo e cyberbullismo. "Abbiamo ottenuto 8.500 euro – afferma il sindaco Sergio Di Maio – ai quali ne aggiungeremo altri 2.550 come amministrazione comunale per complessivi 11.050 euro che andranno ad integrare gli investimenti che sostengono i percorsi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto a comportamenti che non devono essere mai sottovalutati". Esulta anche l’assessora alle Politiche scolastiche Lara Ceccarelli che ricorda come "l’amministrazione porti avanti da anni percorsi di formazione ed informazione rivolti ad alunni ed alunne delle due scuole secondarie di primo grado, agli insegnanti e anche ai genitori".