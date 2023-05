Continui furti in Borgo La protesta anti-ladri adesso si moltiplica "Mettiamoli in vetrina"

di Saverio Bargagna

La commessa tende la mano e mostra una catena in metallo che imprigiona al muro del negozio il giacchetto posto in vendita. Quelle manette ad inchiodare il cappotto in vetrina rappresentano un mezzo estremo per disincentivare i continui furti, ma sono anche il segno evidente di un centro storico che si ritiene ostaggio della microcriminalità. "Non abbiamo altra scelta – spiegano da ’Zita Broolz’ –, altrimenti i soliti balordi fanno irruzione nel negozio, arraffano ciò che trovano ad escono di corsa. È già accaduto troppe volte e troppe volte abbiamo dovuto subire danni ingenti: 100, 200 euro a volta. E’ insopportabile e insostenibile economicamente". Ecco allora le catene a trattenere la merce esposta.

E proprio quelle manette rappresentano, in qualche misura, l’impotenza di chi lavora e invoca pene più severe contro i ladri. La clessidra della pazienza è terminata tanto che la clamorosa protesta di ‘Quickmoda’ riscuote un successo pressoché unanime fra i colleghi di Borgo Stretto e Borgo Largo nonostante il suo forte impatto provocatorio. Nella vetrina del negozio, ancora ieri, campeggiava la fotografia del ladro ripreso dalle telecamere in una decina di occasioni lungo una manciata di giorni. Persona riconosciuta, denunciata però in grado di tornare (e ritornare) ancora a rubare nel negozio. Un’azione che fa discutere, ma che "rappresenta la misura colma – condivide una buona maggioranza dei commercianti del Borgo – di chi qui chiede solo di lavorare in sicurezza". E in tanti puntano il dito verso piazza delle Vettovaglie e – in aggiunta – su una baby gang che imperversa nel pomeriggio.

A moltiplicare gli effetti della protesta di ‘Quickmoda’ ci pensa Luigi Micheletti, presidente dell’area pisana di Confesercenti Toscana Nord nonché titolare del negozio ’Emporio Armani’ in Borgo Largo. "Appoggio la decisione del collega che ha impresso sulla vetrina il volto del presunto ladro che quotidianamente lo tartassa – tuona Micheletti –. Per tanto, se questo imprenditore vuol fornirci una copia della fotografia, saremo ben lieti di appenderla anche sulle nostre vetrina. Non ne possiamo veramente più". "C’è un allarme generalizzato – aggiunge Micheletti – fra tutti i commercianti anche sull’asse centrale, anzi centralissimo. Siamo in balia di personaggi che non hanno scrupoli: entrano nei negozi, rubano e poi se ne vanno indisturbati anche perché, se poi vengono presi, purtroppo, vengono rilasciati quasi subito. Purtroppo ben sappiamo come funziona la legge qui in Italia, questo è il vero problema".