Conti: "Pisa strategica per la Toscana". Giani: "Pronti a cofinanziare i progetti"

Le chiacchiere stanno a zero. Ora servono i fatti. Potrebbe essere riassunto così il Madonna pensiero, esplicitato ieri in un’intervista concessa a La Nazione dal presidente dell’Unione industriale pisana in vista delle sfide economiche dell’immediato futuro.

"Da anni - ha detto Madonna - chiediamo di completare l’autostrada Tirrenica e una linea ferroviaria moderna e interconnessa con l’Alta velocità. E’ urgente intervenire per facilitare il collegamento Pisa-Firenze e al ministro Matteo Salvini e al presidente regionale, Eugenio Giani, mostrammo lo scorso aprile durante la nostra assemblea generale i buchi infrastrutturali che, nella carta geografica dell’Italia, corrispondono alla Toscana e in particolare alla nostra area. Continuiamo a chiedere di colmare questi buchi: abbiamo ottenuto formali promesse e adesso aspettiamo i fatti".

Ed è il sindaco Michele Conti a rendere ancora più esplicito il pensiero di molti pisani: in gioco, secondo il primo cittadino, c’è infatti, soprattutto il ruolo della città e "la consapevolezza di esso nella Toscana e nell’area vasta costiera: la nostra città è strategica per la posizione geografica baricentrica tra le province della costa, ma anche perché sede di istituzioni di grande rilievo internazionale come le tre Università, il Cnr e l’Ospedale più grande del centro Italia, come sede di monumenti e attrattrice di flussi turistici di rilievo mondiale".

E’ per questo che, secondo Conti, "sul tema delle infrastrutture e dei trasporti le questioni da risolvere sono ancora molte: dalla centralità dello scalo aeroportuale, che deve rimanere la principale porta di accesso della Toscana, alla velocizzazione della linea ferroviaria Pisa-Firenze, essenziale per avvicinare la costa all’alta velocità".

E rilancia il "patto del cacciucco": "Come istituzioni - conclude - dobbiamo impegnarci a rilanciare il protocollo d’intesa che ho firmato con i sindaci di Livorno, Lucca, Firenze e con la Regione Toscana, per superare una volta per tutto la regione a due velocità, per avvicinare la costa al capoluogo ma anche il contrario, con ampi ed evidenti benefici per tutti. Governo e Regione accolgano le nostre richieste, per favorire lo sviluppo economico non solo di Pisa ma di tutta la Toscana".

Non si fa attendere la risposta del governatore Eugenio Giani: "Con Rfi ho recentemente di nuovo affrontato il tema del potenziamento del collegamento ferroviario tra Pisa e Firenze ribadendo la disponibilità della Regione di cofinanziare la progettazione, ma la materia è tutta statale e più di tanto non abbiamo noi in mano il gioco. Il presidente degli Industriali Madonna tuttavia fa bene a battere su questo tasto che è determinante per lo sviluppo della Toscana".

Idem per l’autostrada tirrenica, secondo Giani, che "già potrebbe avere una svolta decisa se si finanziassero finalmente i tre lotti di cui si parla da tempo: quello tra il confine laziale e Ansedonia, tra Ansedonia e Fonteblanda e tra Fonteblanda e Grosseto. A Pisa Salvini parlò in modo molto determinato e mi sarei aspettato atti conseguenti con tempi più brevi ma confido che i prossimi mesi possano comunque darci le risposte che attendiamo, almeno attraverso il finanziamento statale di coesione".