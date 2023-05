"Conti e Martinelli grandi assenti al confronto con gli architetti"

Con l’iniziativa "Dal presente al futuro. Visioni per il recupero e la trasformazione della città” l’ordine degli Architetti di Pisa ha promosso nella Sala Regia di Palazzo Gambacorti, un doppio momento di confronto sul tema del recupero e dello sviluppo della città di Pisa. Nella prima parte l’assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli ha illustrato i varii progetti e i processi attivati o conclusi, come il Piano strutturale di Pisa e Cascina, i piani di recupero delle Caserme, le idee sulSanta Chiara e la tramvia. Nella seconda fase sono intervenuti i candidati sindaco Rita Mariotti e Francesco Auletta. Un dibattito senza paracadute in cui Auletta, Mariotti e i candidati consiglieri iscritti all’Ordine Teresa Arrighetti, Marco Biondi ed Elena Del Rosso hanno risposto alimentando un confronto serio sui temi della città. "Tra i candidati sindaco – commenta la presidente dell’Ordine Patrizia Bongiovanni – spiccano come grandi assenti l’attuale sindaco Michele Conti e Paolo Martinelli. La cultura architettonica ha bisogno di luoghi di scambio e di riflessione e mi rattrista constatare che la maggior parte politica sia stata assente a una discussione con gli architetti. Gli architetti cambiano le convenzioni, non solo estetiche, capovolgono il modo di intendere la città, spesso interpretata solo attraverso gli interessi economici che sviluppa. Gli architetti sono scomodi. Aprire un confronto con loro e stare in un dibattito esprime la disponibilità ad ascoltarli: meglio evitarli. Gli architetti sono figura cruciale per ripensare i processi di trasformazione dell’habitat e della città, ma scomoda.