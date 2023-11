Conti correnti svuotati. I nuovi strumenti. Ecco come difendersi

La polizia postale ha lanciato l’allarme: "State in guardia dai truffatori che si spacciano per operatori delle forze dell’ordine e prospettano falsamente la necessità di spostare il vostro denaro su un altro conto corrente". Il metodo: "I truffatori – alla costante ricerca di nuovi strumenti con cui carpire la fiducia di tutti noi – sfruttano l’innovazione tecnologica, replicando numeri telefonici della postale, per ingannare le persone. L’utente viene di solito contattato da un falso operatore della postale, che riferisce di aver riscontrato un “attacco informatico” ai danni del conto corrente del malcapitato e preannuncia l’invio di un sms, che contiene un link, sul quale cliccare per ricevere le istruzioni per mettere in sicurezza i risparmi".