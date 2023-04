"Conti, che delusione Io scelgo Martinelli"

Cambia schieramento Emanuela Dini e alle prossime amministrative si candida con i Rifornisti nel centrosinistra. Eletta con la Lega, da tempo aveva abbandonato il Carroccio confluendo nel gruppo misto.

Perché lascia la Lega e Conti per candidarsi con Martinelli?

"Per la mancanza dei tradizionali strumenti di democrazia e confronto interno, di costruzione, discussione e condivisione de. Ho sviluppato negli ultimi due anni una visione critica, libera da veti e logiche di partito, rispetto alle promesse disattese dall’attuale giunta. Penso a piazza Manin: nulla è stato fatto, la tendopoli resta lì a offuscare la vista delle Mura e del Duomo, ma penso anche al ‘bullismo amministrativo’ sulla moschea dove l’unica strada era un’intesa con la Comunità islamica e al piano degli abbattimenti che ha trasformato il volto della città, senza alcuna progettazione per aumentare il verde fruibile per abitante in ogni quartiere".

Qual è secondo lei il maggior fallimento del centrodestra?

"La sicurezza. Servono soluzioni concrete e condivise con realtà associative e produttive. La sicurezza si costruisce con luoghi di aggregazione per famiglie e anziani, spazi per socializzare sottraendoli alla criminalità".

Quali sono le sue priorità?

"Promuovere progetti che avvicinino allo sport, che aiuta il benessere fisico e mentale oltre alla corretta cultura della relazioni, e campagne di sensibilizzazione a supporto dei malati e dei loro familiari, contrastare la discriminazione e le dipendenze, progetti di inclusione sociale e alfabetizzazione finanziaria per promuovere l’uguaglianza di genere e prevenire la violenza economica".

