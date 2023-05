Conte, Tommasi e Della Vedova

Benedetto Della Vedova e Giuseppe Conte,

ma anche Damiano Tommasi, ex campione

della Roma e oggi sindaco di Verona. Il centrosinistra schiera i big a sostegno di Paolo Martinelli e lo fa oggi con una serie di appuntamenti che iniziano alle 15 quando il leader nazionale di +Europa sarà in città, presso Open Pi in piazza Vittorio Emanuele, per un’iniziativa elettorale dei Riformisti.

Il deputato confermerà l’appoggio del suo partito al centrosinistra pisano attraverso la lista civica che vede capolista alle amministrative l’ex assessore Federico Eligi e coordinata politicamente da Luca Pisani, anche lui candidato per il consiglio comunale. Il simbolo di +Europa non sarà presente sulla scheda elettorale, ma l’arrivo di Della Vedova è la conferma dell’impegno del suo partito in questa campagna elettorale, anche per non spostare troppo a sinistra l’asse della coalizione dopo l’intesa con il M5S.

Alle 17, al Dopolavoro ferroviario, sarà invece protagonista Damiano Tommasi nel corso dell’iniziativa promossa a sostegno di Martinelli dalla lista civica

La città delle persone per poi spostarsi alle verso piazza la Pera, per un incontro pubblico previsto intorno alle ore 18.30 insieme al leader del M5S, Giuseppe Conte che arriverà alle 17 per un incontro con attivisti ed elettori.