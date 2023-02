L’Area Fiscale Confcommercio Provincia di Pisa si occupa della tenuta della contabilità delle aziende associate, a partire da una consulenza rivolta a imprese e partite Iva per individuare l’inquadramento e la struttura dell’impresa o della società e per tutti gli adempimenti necessari in materia fiscale e tributaria. I professionisti dell’Area Fiscale si occupano nel dettaglio della tenuta delle scritture contabili, delle dichiarazioni fiscali (Dichiarazione dei redditi, Unico e 730), gestione della fatturazione elettronica, Irap e calcolo Imu, esterometro e liquidazioni periodiche Iva, oltre alla stesura, registrazione e gestione dei contratti di locazione e all’assistenza presso gli uffici finanziari. Tra le immediate scadenze, si segnala la dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata, la Rottamazione Quater, che deve essere inviata entro il 30 aprile. Per maggiori informazioni il responsabile Fabio Galletti è a dispozione presso le sedi Confcommercio di Pisa e Pontedera al 338 8094237 - 050 7846632, mail: [email protected]