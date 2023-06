Consiglio comunale Il 15 giugno la seduta Primo banco di prova l’elezione del presidente

Il secondo mandato di Michele Conti inizierà il 15 giugno con la prima seduta del consiglio comunale, dove siederanno anche gli eletti delle diverse forze politiche che prenderanno il posto di coloro che sono stati nominati in giunta. Fratelli d’Italia schiererà 7 consiglieri comunali: Virginia Mancini, Rachele Compare, Stefano Barsantini, Francesco Niccolai, Alessandra Orlanza, Maurizio Nerini ed Elena Del Rosso (Sandra Munno ha rinunciato ed è stata nominata nell’assemblea dei soci di Retiambiente). Pisa al centro porterà in Sala delle Baleari 6 eletti: Caterina Costa, Lorenzo Vouk, Delia Tramontana, Edoardo Cerri, Salvatore Caruso e Angelo Ciavarrella, mentre per la Lega ci saranno Edoardo Ziello, Veronica Poli, Alessandro Gennai e Alessandro Bargagna e per Sviluppo e Territorio, la lista civica che fa capo all’assessore Paolo Pesciatini ci saranno Giorgio Benedetti e Andrea Maggini. All’opposizione siederanno per il Pd Andrea Ferrante, Matteo Trapani, Marco Biondi, Dalia Ramalli, Maria Antonietta Scognamiglio, Silvia Pagnin ed Enrico Bruni, per La città delle persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo, Luigi Sofia per Sinistra unita e Ciccio Auletta per Diritti in comune. All’ordine del giorno della prima seduta del consiglio ci sarà l’esame delle condizioni degli eletti ed eventuale loro surroga, l’elezione del nuovo presidente dell’assemblea e dei due vicepresidenti.

E questo sarà il primo banco di prova della tenuta della maggioranza e, soprattutto, della Lega dopo il caso dell’inattesa esclusione di Veronica Poli dalla giunta. La presidenza nell’accordo di maggioranza tocca alla Lega che punta sulla conferma di Gennai, ma le divisioni del Carroccio potrebbero rappresentare un ostacolo e far virare l’intesa su altri candidati: si fanno i nomi di Maurizio Nerini (Fdi) e Caterina Costa (Pisa al centro). Anche a sinistra si cerca di ritrovare un’unità che già subito dopo la sconfitta sembra tramontata. La proposta di gruppo unico lanciata dal segretario ragionale di Sinistra italiana Dario Danti, piace a pochissimi e incontra diversi distinguo anche nel suo stesso partito. L’ipotesi più probabile è che alla fine non si farà e che il Pd costituirà il suo gruppo per il quale il segretario dem Andrea Ferrante appare in pole come capogruppo, essendo il candidato più votato che si troverebbe nella paradossale posizione di guidare una truppa di consiglieri che sulla linea dem non la pensa esattamente come lui, schleineiano di ferro, visto che Trapani, Biondi, Ramalli e Scognamiglio hanno sostenuto al congresso la mozione Bonaccini e condividono assai poco la linea movimentista della segretaria nazionale. Ci sarà poi il giuramento del sindaco e la comunicazione da parte di Michele Conti della composizione della nuova Giunta.

Gab. Mas.