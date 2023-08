Consi srl in liquidazione "Scelta dei vertici nazionali Respinta anche l’istanza di far proseguire l’attività"

di Gabriele Masiero

PISA

Consi srl, la società di servizi di Confesercenti Toscana nord, è destinata alla definitiva cessazione dell’attività. E infatti sono già arrivate sul tavolo del curatore giudiziale nominato dal tribunale, il commercialista Gian Gastone Gualtierotti Morelli, le prime lettere di dimissioni volontarie da parte dei dipendenti.

La società nelle prossime settimane si estinguerà in Tribunale seguendo la procedura di liquidazione giudiziale avviata nelle scorse settimane dopo essere schiacciata da debiti per milioni di euro (circa 5 se si considera tutto il sistema della ex Confesercenti di Pisa, Lucca, Versilia e Massa Carrara). Ma andiamo con ordine, la dead line sta scattando proprio in queste ore dopo che il curatore si è visto respingere dalla Confesercenti nazionale l’istanza di revoca del provvedimento di estromissione del marchio dell’associazione di categoria, revocato a Toscana nord nei mesi scorsi quando ormai il default era conclamato, per valutare la possibilità di svolgere una qualche attività altrimenti abusiva.

Il 23 luglio scorso l’istanza è stata recapitata a Roma e due giorni dopo è arrivato il no di Confesercenti, che di fatto suggella la fine di Consi e della Toscana nord (ormai rimasta in piedi come semplice associazione di imprese, ma non di categoria, proprietarie al 100% della società di servizi indebitata). Il curatore aveva fatto l’istanza per provare a valutare se vi fosse la possibilità di continuare l’attività, ma senza la concessione del marchio revocato Consi non può svolgere un lavoro che sarebbe abusivo e qui si apre un problema: perché ci sono almeno 450 clienti che devono far fronte agli adempimenti fiscali di agosto senza avere più la possibilità di rivolgersi alla società di sevizi gestita dal curatore che ora gestirà solo i passaggi relativi alla cessazione di attività e alla sua definitiva liquidazione. Incerto il futuro anche di una ventina di dipendenti (molti dei quali se ne sono già andati, dimettendosi). "Nella stessa seduta in cui si è valutata e rigettata l’istanza del curatore - sottolinea Alessio Lucarotti, presidente dell’associazione Imprese Toscana nord (ex Confesercenti) - è stato rigettato anche il mio ricorso contro l’estromissione del marchio. A questo punto la vicenda del sistema ex Confesercenti Toscana Nord sembra avviata all’epilogo peggiore, nonostante gli sforzi messi in campo da più parti e in ultimo, con forza, da curatore giudiziale Gualtierotti Morelli, volti a garantire un futuro ai dipendenti, la tutela dei creditori e la continuità dei servizi per molti soci che si sono trovati dall’oggi al domani senza il supporto ricevuto da anni. Ora non resta che liquidare l’attivo rimasto e chiudere tutto. Per gli oltre 20 dipendenti e 450 clienti rimasti ancora in forza in Imprese Toscana Nord non resta che trovare soluzioni alternative. E si tratta di una netta sconfitta per tutto il territorio".