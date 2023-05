"Consegnata più di una casa popolare a settimana"

"Abbiamo consegnato un alloggio popolare a settimana e questo dato più di ogni altro dimostra l’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti". Veronica Poli, candidata della Lega alle amministrative e assessore al Welfare uscente, rivendica con orgoglio i numeri del suo lavoro. "La nostra attenzione ai più fragili - dice - si misura anche con i bonus che abbiamo distribuito durante la pandemia e con il fatto che io per prima ho contatti diretti con persone e famiglie più bisognose che, se necessario, sanno che possono chiamarmi direttamente sul mio telefonino personale. Insomma, il mio approccio al governo della città è stato totale e senza filtri. Non spetta a me dare giudizi sul mio lavoro, ma chiudo il mio operato con la coscienza a posto e a testa alta".

Stretta collaboratrice di Gianna Gambaccini, l’assessore prematuramente scomparsa, ne ha poi ereditato i dossier più delicati in giunta portando a termine un lavoro che aveva contribuito a iniziare. "L’inclusione sociale, la volontà di non lasciare indietro nessuno - osserva Poli - l’abbiamo dimostrata con i fatti e con un costante impegno fino agli ultimi giorni di mandato come l’intesa sull’autorecupero degli immobili di Sant’Ermete che con il sindaco Michele Conti abbiamo siglato pochi giorni fa insieme ai comitati".

Inoltre, l’assessore rivendica i progetti portati a termine, come quello de I Passi: "Di quel giorno conservo nel cuore il ricordo degli occhi lucidi degli assegnatari, persone che mi chiamano per nome e che sanno che ho seguito ciascuno di loro caso per caso. Ma anche la realizzazione di un centro sociale al servizio del quartiere". Infine, lo sguardo al futuro: "Non ho slogan da proporre, ci metto la faccia e la mia coerenza: al servizio degli altri".