Congresso internazionale a San Rossore - Pisa: da A a Z su lesioni a caviglia e retropiede

Si tiene oggi e domani, sabato 9 settembre, al San Rossore Sport Village il congresso internazionale organizzato da San Rossore Academy su "Foot and ankle injuries in football: from A to Z". Il professor Niek van Dijk, autorità mondiale nel campo dell’artroscopia e della chirurgia della caviglia, è l’oratore principale. Il corso, rivolto a specialisti di ortopedia e medicina dello sport, fornirà ai partecipanti le conoscenze per valutare, gestire e prevenire le lesioni alla caviglia, al retropiede e al tendine d’Achille nei giocatori di calcio e sono attesi esperti e specialisti provenienti da tutta Europa. Il congresso internazionale vedrà la partecipazione della dottoressaa Giulia Favilli (Italia), del professor Hans Tol (Paesi Bassi) e del dottor Pietro Spennacchio (Lussemburgo). Nel corso degli anni, il professor van Dijk e la sua équipe hanno sviluppato nuove tecniche per il trattamento dei disturbi della caviglia, del retropiede e del tendine d’Achille. Hanno beneficiato delle sue innovative tecniche chirurgiche atleti di spicco come Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Juan Carlos Navarro, Keylor Navas, Ruud van Nistelrooy, Pepe, Marcello, El Shaarawy, Alberto Aquilani, Riccardo Montolivo, Rodrigo Palacio, Juan Manuel Vargas, Juan Carlos Navarro e Marco van Basten ed è consultato da squadre di Champions League come Real Madrid, Atletico di Madrid, Manchester United, Arsenal, Milan, Juventus, AS Roma, FC Barcelona, Porto, Benfica e AJAX. Oggi lavora nei centri medici di eccellenza FIFA di Madrid e Porto e alla Casa di Cura San Rossore.