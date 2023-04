Confronto pubblico tra i 6 candidati Organizzano La Nazione e 50Canale

Ci siamo. Mancano tre settimane esatte al voto per le amministrative. Si sfidano in sei per la poltrona di sindaco e La Nazione li mette a confronto nel corso di un’iniziativa pubblica promossa insieme alla redazione di 50Canale. L’appuntamento è per il 2 maggio alle 21 quando sul palco della Sala Kinzica di Officine Garibaldi si svolgerà il dibattito tra Michele Conti (Fdi, Lega, Forza Italia, Pisa al centro., Sviluppo e territorio, Pisa punto zero), Paolo Martinelli (Pd, M5S, Sinistra Unita, Riformisti per Pisa e La città delle persone), Ciccio Auletta (Una città in comune e Unione popolare), Rita Mariotti (Terzo polo), Alexandre Dei (Patto civico) ed Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana). La capienza della sala è di 200 persone, pertanto i lettori interessati ad assistere potranno prenotarsi inviando, entro il 30 aprile, una mail all’indirizzo [email protected] o via Whatsapp al numero 3371049719. indicando nome e cognome dei partecipanti entro le 12 del 30 aprile fino a esaurimento posti. Con le stesse modalità è possibile inviare le proprie domande ai candidati e le più gettonate saranno selezionate dai giornalisti per porle ai sei sfidanti. A 12 giorni dal voto la serata delle Officine Garibaldi diventa l’appuntamento clou della campagna elettorale pisana e l’occasione è propizia per ascoltare i programmi di tutti e farsi un’idea chiara delle proposte di ogni singolo candidato. Nei giorni successivi sul giornale pubblicheremo ampio resoconto del dibattito, che sarà seguito anche dalle telecamere di 50Canale. Ai candidati sindaco saranno poste domande legate ai temi di attualità e di maggiore interesse per la comunità cittadina, per consentire loro di declinare al meglio i programmi elettorali su ciascun argomento. Tutti avranno le stesse regole d’ingaggio: domande uguali per tutti, tempi contingentati per ciascuna risposte con un countdown proiettato su uno schermo e dunque ben visibile anche per il pubblico e pari opportunità per tutti per eventuali diritti di replica. Il dibattito servirà a fare chiarezza sulle diverse proposte in campo per la città e per questo invitiamo i lettori a inviarci le loro domande per costruire una serata al servizio della comunità che è l’obiettivo della serata promossa da La Nazione e da 50Canale per accompagnare i cittadini verso la sfida nelle urne del 14 e 15 maggio.