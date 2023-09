Confedilizia Pisa, "La nuova bozza di legge su turismo è inadeguata"

La nuova bozza di disegno di legge predisposta dal Ministero del turismo non piace a Confedilizia Pisa. "Un testo palesemente mirato a contrastare l’affitto delle case attraverso l’introduzione di una serie infinita di divieti, limitazioni, requisiti e obblighi, alcuni dei quali di impossibile applicazione (oltre che di assai dubbia costituzionalità)", dice il presidente Barbara Gambini. Il primo problema è già nel titolo: disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche. "Sulla base di questa dicitura, si avrebbe diritto di ritenere che la normativa sia pensata per legiferare in materia di locazioni motivate dal turismo. Invece no – rileva – si incarica di precisare che oggetto del provvedimento sono anche tutte le locazioni di durata fino a trenta giorni, e quindi anche quelle per esigenze di lavoro, di studio, di assistenza ad infermi. La confusione massima". Ma in particolare, sotto attacco, c’è il punto che prevede che il contratto di locazione per finalità turistiche non possa avere, nei centri storici delle maggiori città italiane, una durata inferiore a due notti consecutive. Pena anche 5mila euro di sanzione. "Qual è la motivazione di una così grave limitazione del diritto di proprietà? – sottolinea ancora Gambini –. Quel che è certo è l’effetto che questa norma, qualora approvata, determinerebbe, insieme col resto del disegno di legge: da un lato, un aumento del sommerso; dall’altro, una crescita dei prezzi delle forme di ospitalità alternative, a cominciare da quella alberghiera. Non propriamente un ottimo risultato". Infine: "siamo davanti ad testo giuridicamente inadeguato, diritto di proprietà calpestato, spazi di libertà sottratti e prezzi in salita per i turisti".