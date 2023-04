Confcommercio, un dossier per Salvini

di Enrico Mattia Del Punta

Alta velocità, Metropolitana di superficie, Aeroporto, Tirrenica e Darsena Europa, sono i temi del documento che Confcommercio Pisa ha consegnato al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. L’incontro è avvenuto lunedì mattina al Tower Plaza Hotel, prima del pranzo elettorale con simpatizzanti e sostenitori della lega. "Abbiamo sottoposto al Ministro Salvini le principali criticità infrastrutturali di Pisa e dell’area costiera della Toscana" afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi. "La nostra città costituisce una porta d’accesso alla regione, dotata, insieme ai vicini poli di Livorno e Lucca, di potenzialità non ancora sfruttate e di un ritardo infrastrutturale che frena le sue possibilità di crescita rispetto a quello della Toscana centrale". "Per questo" aggiunge il presidente "abbiamo apprezzato l’attenzione del Ministro verso opere di importanza strategica, a partire dal potenziamento dei corridoi ferroviari dell’Alta velocità, in primis l’inserimento di Pisa sulla linea dell’Alta velocità e la velocizzazione della linea Pisa-Empoli-Firenze, e sulla Metropolitana leggera di superficie che colleghi rapidamente Pisa, Lucca e Livorno. Un progetto esistente e dai costi più contenuti rispetto ai quasi 90 milioni di euro spesi per il Pisa Mover, serve solo la volontà di realizzarlo". "Imprescindibile poi la centralità dell’Aeroporto Galilei" ribadisce il vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese "primo scalo regionale con 4.439.847 passeggeri transitati nel 2022, contro i 2.228.999 di Firenze: non capiamo davvero come possa essere escluso dagli aeroporti considerati strategici a livello nazionale da Enac e ribadiamo la necessità di investire e potenziare il Galilei, a partire dalla realizzazione del nuovo terminal. Si parla da decenni inoltre dell’Autostrada Tirrenica, ormai non più rinviabile e fondamentale per consentire adeguati livelli di mobilità, sviluppo e sicurezza sull’area costiera". Un capitolo a parte merita poi la Darsena Europa, "Siamo convinti che costituisca una grande opportunità di sviluppo, ma non possiamo permettere che le imprese del litorale pisano, che rappresentano il 32 % del Pil turistico della nostra provincia, possano essere danneggiate dalla sua realizzazione. Ribadiamo la necessità di uno studio sugli effetti erosivi che l’opera può causare sulla costa pisana, oltre alle valutazioni sull’impatto ambientale legato all’inquinamento delle acque come conseguenza dell’aumento del traffico esponenziale delle navi". "Pisa rappresenta il pivot dell’area metropolitana costiera, che insieme a quella centrale forma il cuore urbano della regione, in cui si concentrano l’offerta di servizi avanzati e le opportunità di lavoro. Una Toscana che viaggia a due velocità non è più accettabile" concludono Maestri Accesi e Trolese.