Confcommercio Colloqui per area sindacale

Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Pisa e Livorno ricerca risorsa ad alto potenziale da inserire come dipendente nel proprio organico nell’area sindacale, inizialmente in ruoli operativi con l’opportunità di ricoprire in seguito posizioni di maggiore responsabilità. I requisiti essenziali per la posizione sono: competenze e capacità richieste, spiccate doti comunicative e relazionali e capacità di operare in team. Leadership, iniziativa, pro attività e capacità di assumersi responsabilità. Atteggiamento positivo e volto alla soluzione delle problematiche. Tenacia, determinazione e propensione al raggiungimento degli obiettivi Capacità di rapido apprendimento e desiderio di imparare. Umiltà, disponibilità, flessibilità, affidabilità, equilibrio e consapevolezza di sé. Requisiti: titolo di studio ad indirizzo economicogiuridico o simili (anche diploma); esperienza eo conoscenza delle imprese del territorio; Conoscenza degli strumenti informatici; Essere automunito. Si occuperà della selezione l’Agenzia del Lavoro di Confcommercio Pisa e Livorno che potete contattare inviando il CV a [email protected] o [email protected] o chiamando i numeri 05025196 05861761056-57.