Concerto "Onda Acustica" organizzato a Teatro dagli "Amici della Festa Medievale"

La festa di Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 16 marzo 2023 - Musica e solidarietà al Teatro di via Verdi il 1° aprile, alle 21:00, grazie agli amici della Festa Medievale di Vicopisano e al concerto "Onda Acustica" che hanno organizzato. Includerà un Tributo a Fabrizio De André, e alle sue canzoni più belle, e La musica della scena italiana, con le colonne sonore dell’Italia del secolo scorso.

LA SERATA - Durante la serata il presidente Giampiero Nesti, e gli altri organizzatori della manifestazione, comunicheranno come saranno impiegati i proventi della Festa Medievale 2022, che registra sempre migliaia e migliaia di visitatori, anche da fuori Italia, ogni anno destinati a fini sociali, alla scuola o a iniziative di valorizzazione della cultura e del turismo del territorio comunale

La Festa Medievale del 2022 (la prossima edizione sarà il 2 e 3 settembre 2023) è stata quella della ripartenza, una due giorni con un programma ancora più spettacolare del solito, premiata da una notevole partecipazione. Per questo il Presidente Nesti e l’associazione vogliono rendere noto alla comunità, pubblicamente, come sarà utilizzato gran parte del ricavato, proprio a beneficio della comunità stessa.

Ingresso gratuito, raccomandata la prenotazione: 348/5110315 e [email protected]

M.B.