Concerto Il Gloria di Vivaldi

Alla Chiesa di San Michele degli Scalzi domani alle 21 ci sarà l’esibizione del "Coro Polifonico San Nicola" e dei Solisti della "Tuscan Chamber Orchestra". L’evento è il penultimo appuntamento del festival "I Concerti di Quaresima e di Pasqua", organizzato dall’Associazione Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri, ed è realizzato in memoria del Maggiore Nicola Ciardelli e al maestro Fabrizio Casini, amico dell’Associazione il Mosaico. I concerti sono diretti dal maestro Stefano Barandoni con la soprano Federica Nardi, il contralto Sara Bacchelli, il tenore Pietro Boi, il basso Marco Innamorati e l’organista Claudiano Pallottini. La serata prevede l’esecuzione alternata di pezzi corali e strumentali, sempre brillanti e festosi, proprio a sottolineare l’annuncio gioioso della Resurrezione di Cristo. L’ingresso è libero con una raccolta offerte destinate alla Caritas Diocesana.

Il concerto si apre con il celebre Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi, senz’altro una delle pagine più avvincenti e conosciute del musicista veneziano: l’organico prevede un coro a quattro parti, un soprano, un contralto, oboe, tromba, archi e basso continuo. Seguono, in prima ripresa moderna, tre salmi concertati di Filippo Maria Gherardeschi, organista della cattedrale di Pisa e successivamente maestro di cappella e organista della Chiesa Conventuale dei Cavalieri di Santo Stefano. Dal 1785 sino alla morte Filippo Maria Gherardeschi svolse il suo servizio alla Chiesa dei Cavalieri, suonando il celebre organo di Azzolino della Ciaja e guidando la cappella musicale che, grazie alla sua maestria, divenne l’istituzione musicale più importante della città, dotata di validi cantori e ottimi strumentisti.

A Nassiriya, in Iraq la mattina del 27 aprile 2006 il mezzo di un convoglio dei Carabinieri della base italiana di Camp Mittica passa sopra un ordigno sulla strada, esplodendo. Quattro militari presenti a bordo, fra cui Nicola Ciardelli, rimangono uccisi. La Sezione di Pisa dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia è intitolata al giovane Ufficiale pisano e ogni anno collabora all’organizzazione del concerto tradizionalmente dedicato a lui de "I Concerti di Quaresima e di Pasqua". Da tre anni, insieme a Nicola, con il Concerto di Pasqua è ricordato anche il maestro Fabrizio Casini scomparso il 23 aprile 2021 durante la pandemia. Direttore per molti anni della corale Santa Cecilia di Calci, pianista, organista e compositore musicale, amico dell’Associazione Il Mosaico, è stato un punto di riferimento del nostro territorio, facendosi apprezzare nel tempo per le sue qualità umane e professionali.