Concerto di studenti o ex del liceo Dini

Un concerto dal sapore speciale. Oggi, alle 17.30, al Teatro Nuovo di Pisa, cantanti e musicisti, tutti studenti del liceo Dini si esibiranno con due ospiti d’eccezione a condurre l’evento: Marco Malvaldi e Leonardo Ferri. Variamente impegnati in questa manifestazione si potranno riconoscere padre e figlia, o madre e figlio. È questo uno dei modi con cui la scuola intende onorare l’impegno assunto il primo giorno di ottobre alla presenza delle autorità cittadine e scolastiche: cioè scandire l’anno scolastico in corso con alcuni appuntamenti volti a festeggiare il Centenario dell’Istituto.

Studenti e insegnanti valorizzeranno l’identità di questa scuola ripercorrendone le attività più significative che l’hanno caratterizzata negli anni. Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario si è già svolta una conferenza avente come tema l’informatica forense, tenuta da Paolo Reale, anche lui ex-diniano. L’attività musicale invece è seguita con entusiasmo al liceo fin dal 1991-92, quando il progetto del coro fu avviato, aperto sia agli studenti, alle loro famiglie e al personale della scuola, che non a caso è stato poi chiamato Coro "Enrico Pappalettere", in memoria di un prestigioso e molto amato docente di scienze che ne ha fatto parte per anni. Come per riannodare il filo rosso che lega passato e presente, il concerto si divide in due parti: la prima gestita dal Gruppo Cielo Blues coordinato dall’ormai dottore Roberto Sposito, e la seconda dal coro "Enrico Pappalettere" diretto dal Maestro Giovanni del Vecchio.

M.B.