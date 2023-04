"Con noi è il vero centro Un laboratorio politico che dà voce ai moderati"

"Ognuno porta il proprio contributo e questo è un valore aggiunto per la città". Così la coordinatrice provinciale di Forza Italia e vicesindaco uscente, Raffaella Bonsangue, ha presentato la lista del partito di Berlusconi che parteciperà alle amministrative di maggio e della quale faranno parte anche esponenti dell’Udc, del Nuovo Psi e del Pli, a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Conti, a caccia della riconferma per un secondo mandato.

Alla presentazione, svoltasi al caffè Cavalieri di via Corsica, oltre al primo cittadino uscente e i candidati della lista (tra i quali il vicepresidente vicario del consiglio comunale e capogruppo uscente nell’assemblea cittadina Riccardo Buscemi), sono intervenuti anche il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, e la deputata Chiara Tenerini.

"Nel compilare la lista dei 32 nomi - ha spiegato Bonsangue - abbiamo costruito una squadra di donne e uomini, un’ottima classe dirigente, composta da volti nuovi della società civile, professionisti, militanti che, si impegnano, quotidianamente, con passione ed entusiasmo, sul nostro territorio. La lista Forza Italia-Udc-Pli è un autentico laboratorio politico dove i moderati, il vero centro, decisivo per il centrodestra, devono far sentire la propria voce, per il futuro della nostra città. Ecco perché sono convinta che ciascuno di noi saprà portare il proprio contributo alla causa e saprà rappresentare un valore aggiunto per la città. Il nostro è un sostegno convinto, sin dalla prima ora, al candidato sindaco Michele Conti, tanto da aver inserito il suo nome nel nostro simbolo, ribadendo l’impegno all’interno della coalizione". Intanto, domani alle 13.30 presso il palazzo dei Dodici, in piazza dei Cavalieri, arriverà il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, per sostenere i candidati di Forza Italia. Il ministro degli Esteri nei giorni scorsi ha nominato proprio Raffaella Bonsangue in rappresentanza della Farnesina all’assemblea dell’Osservatorio Nazionale per l’Integrazione delle Politiche per la Parità di Genere, l’organismo di natura tecnica previsto nella governance istituzionale della strategia nazionale sulla parità di genere 2021-2026. All’iniziativa di Palazzo dei Dodici prenderanno parte anche le deputate toscane Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il vicecoordinatore vicario Roberto Berardi. Per il Nuovo Psi porterà un saluto il sen. Lucio Barani. Concluderà i lavori il candidato sindaco, Michele Conti.

Gab. Mas.