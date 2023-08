Con merce contraffatta Fugge, preso e deferito

Controllo del territorio disposto dalla Compagnia carabinieri di Pisa: i militari della Sezione Radiomobile, che in questi giorni hanno integrato i servizi anche con pattuglie in moto hanno denunciato:  un 50enne residente nel carrarese per “inottemperanza del divieto di ritorno” nel Comune di Pisa. In centro, i militari hanno controllato un uomo che è risultato gravato della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa; una persona per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e contraffazione, alterazione o usi di marchi e segni distintivi falsi. Nella zona adiacente alla Torre pendente, peraltro molto affollata da turisti, i militari, hanno proceduto al controllo di un 69enne extracomunitario, il quale alla vista dei carabinieri, ha raccolto la merce contraffatta che nel frattempo aveva esposto a terra sopra un telo e ha tentato la fuga. L’uomo è stato raggiunto dai militari, i quali hanno proceduto alla sua identificazione e successivo deferimento in stato di libertà; una persona per guida sotto l’influenza dell’alcool. Un 31enne a cui è stata ritirata la patente di guida.