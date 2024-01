"Con mascherine scesa l’immunità di gregge"

"Un effetto previsto". L’aver indossato per mesi le mascherine "ha fatto scendere l’immunità di gregge o di comunità". Il professor Mauro Pistello, direttore dell’Unità operativa di Virologia, spiega perché sembra che quest’anno i virus circolino di più. "Il fatto di aver portato le mascherine – afferma – ha ridotto la circolazione, oltre che del Covid, anche di tanti altri virus. Un provvedimento giusto che ha allentato la pressione negli ospedali tutelando i più fragili, ma l’immunità di comunità è scesa: i virus in questo modo sono circolati di meno. Quindi quest’anno l’incidenza, soprattutto in soggetti suscettibili è più alta rispetto agli anni precedenti". Sulla diffusione. "Dall’anno scorso portiamo avanti uno studio: fino a qualche mese fa prevaleva un virus respiratorio, si pensava inizialmente che colpisse i bambini ma in realtà è stato trovato anche negli anziani. Effettuando i test, troviamo tanti virus, compreso quello influenzale. Il vaccino attuale comprende un mix di 4 virus diversi. Per i fragili è importante perché mitiga la malattia. Un consiglio purtroppo disatteso, vista l’alta incidenza soprattutto durante le feste. Negli ultimi giorni si è verificato un rallentamento. Con la riapertura delle scuole vedremo se si verificherà un nuovo picco. Rispetto alle previsioni, il picco (che si pensava arrivasse a gennaio) è giunto prima. Ma la situazione è sotto controllo, sono state prese misure a livello regionale, e non è molto diversa dagli altri anni".

A. C.