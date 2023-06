Con Marta da turista in piazza dei Miracoli "È sempre bellissima ed emozionante"

L’ultima apparizione del Cavaliere a Pisa risale a poco più di un anno fa, 29 maggio 2022, quando i brianzoli del Monza, la squadra di Silvio Berlusconi conquistarono la Serie A in finale playoff proprio contro i nerazzurri all’Arena. Prima dell’inizio di quella partita si concesse una breve visita da turista alla piazza dei Miracoli soffermandosi ad ammirare la Torre pendente insieme alla compana Marta Fascina e al suo entourage. Sempre sul prato dei Miracoli l’incontro con Galliani e altri componenti dello staff brianzolo, qualche selfie con alcuni tifosi monzesi e il caffè nel locale vista Torre interno al museo dell’opera del Duomo, prima di risalire sul van con i vetri oscurati diretto all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani per assistere alla partita. Dove il momento di stanchezza a occhi chiusi immortalato dalle telecamere divenne virale sui social. "Ero già stato altre volte a visitare questa meravigliosa piazza - disse Berlusconi - ma la Torre è sempre bellissima ed emozionante da rivedere".

La società nerazzurra ha voluto ricordarlo con una nota attraverso il proprio sito ufficiale: "Il Pisa Sporting Club si unisce al cordoglio per la scomparsa del Presidente Berlusconi, protagonista di un pezzo importante della storia del Paese e del mondo del calcio - dichiara la società -. Il presidente Giuseppe Corrado a nome di tutta la Società rivolge le più sincere condoglianze alla famiglia Berlusconi e alla società Monza da lui presieduta". Ma il legame tra il Cavaliere e Pisa passa soprattutto dal fitto to rapporto durato decenni tra la famiglia Berlusconi e quella di Romeo Anconetani. La morte del Cavaliere ha scosso la famiglia dell’ex presidentissimo nerazzurro. Matteo Anconetani, nipote del grande Romeo, racconta il legame tra due big dello sport e della storia italiana. "C’è stato grande dispiacere in famiglia alla notizia della morte di Silvio Berlusconi - dichiara Anconetani jr -. È stata una delle pochissime persone che, nel momento del fallimento del Pisa, è stato più vicino alla nostra famiglia, dando un lavoro a mio nonno". Dopo il 1994 Anconetani divenne consulente del Milan grazie al suo grande archivio di dati e osservazioni sui giocatori che, negli anni, lo avevano reso leggendario. "Dopo la morte di mio nonno, nel 1999 - ricorda Matteo Anconetani -, Berlusconi confermò a mio padre il contratto di consulenza, e continuammo a lavorare per il Milan per un periodo". I consigli di Anconetani erano molto apprezzati dal Cavaliere che, in più di un’occasione, riconobbe pubblicamente il valore di questa amicizia. "Berlusconi era un personaggio che affascinava, una persona molto legata a mio nonno, sia nella sua entrata nel calcio che in politica, tanto da volerlo come consigliere in vari ambiti. Ricordo un episodio in particolare - prosegue Matteo Anconetani -. Era il 1995 e Berlusconi, giunto a Pisa per un comizio, ringraziò mio nonno dicendo che, se aveva avuto successo nel calcio, era stato per merito suo. Non molti sanno che, quando il Cavaliere decise di acquistare il Milan, convocò ad Arcore mio nonno facendosi spiegare i segreti del calcio".

Michele Bufalino